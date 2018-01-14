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﻿馬場浮世繪——布達德開齋兼梅開二度

2018-01-14 列印
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　　兩屆法國冠軍騎師布達德早前來港跑騎師賽，已曾憑「紅運發財」贏馬，讓香港馬迷見識過身手，之後他申請來港客串，由元旦賽事開始騎至二月尾，而經過三幾個回合的適應，昨日騎者成功打開勝利之門，分別憑「育成天下」及「正本雄心」報捷，包辦第一口孖寶。

馬場浮世繪
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