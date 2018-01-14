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﻿馬場浮世繪——李寶利贏馬 告慰離世同鄉

2018-01-14 列印
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  意大利騎師普卓裕早前因癌症離世，享年只得三十四歲，而在港發展的同鄉李寶利亦十分有心，昨日憑「事勝意」贏馬後，即向天念念有詞，相信是為普卓裕送上最後的祝福。

馬場浮世繪
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