﻿馬場浮世繪——李寶利贏馬 告慰離世同鄉

香港勞工緊缺，去年九至十一月失業率百分之三，總就業人數三百八十四萬，以一個成熟經濟體而言，這已經是一個全民就業的數字。 在這樣低的失業率下，一些吸引力較低的基層工作，如服務性行業，人手經常短缺。最近與一位大型快餐集團的高層聊天，他說他自己在外用餐，由於是餐廳人手太緊張，見到客人招手叫侍應，侍應「詐看不到」的情況。他說未必是侍應的服務態度問題，在正常情況，茶餐廳會有侍應、傳菜和收銀等不同的員工，如果傳菜及收銀都請不到人，所有工作都由侍應兼做，由於分身不下，就算有客人需要幫忙，也只好扮作看不到了。 他說，對於快餐店的經營成本而言，近年食材價格相對平穩，去年只有牛肉價格略高；租金...

2018-01-13