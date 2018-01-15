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﻿馬場浮世繪——大都會錦標賽日周六舉行

2018-01-15 列印
  南非全年兩大賽馬日之一「大都會錦標賽馬日」，將於香港時間下周六晚上舉行，屆時將有多場一級賽轉播至香港並接受投注，當中包括第一百三十四屆大都會錦標以及開普敦打吡單等。

  主辦單位Phumelela為隆重其事，將邀請剛於十日前度過其六十歲生日，前七屆香港冠軍騎師馬佳善協助。他除了會向外地傳媒講解南非賽馬，讓他們有更深入了解當地賽事模式和賽制外，更會參與賽前預測節目，跟大家分享自己經驗和提供心水貼士。

馬場浮世繪
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