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﻿馬場浮世繪——神奇百萬拍賣會成交價上升

2018-01-15 列印
  雖然香港賽馬會沒有派員參與上周三在澳洲黃金海岸舉行的神奇百萬周歲馬拍賣會，但競投氣氛顯然未受影響，頭四日的拍賣會總成交價高達九億六千六百多萬港元，較去年上升約一億四千萬港元，另外每駒平均價為一百四十一萬港元。

  對此馬會發言人表示，馬會從來沒有認為不派員參與拍賣會，就能夠拉低整體拍賣馬售價，何況目前世界各地馬價高昂，該拍賣會屢創新高絕非奇事。

馬場浮世繪
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