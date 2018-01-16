  • 2018年1月16日 星期二
  • 22º
  • 59%
熱門： 酒店血案大婆旺角斬二奶TF GYM三子判囚愛·回家

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——霍利時兒子操馬落樓手骨折

2018-01-16 列印
  霍利時的兒子Luke，目前在南非做見習騎師，上月初在南非首次策騎出賽，直至上周五，卻不幸在晨課中操馬時墮馬受傷。當時他在位於自然保護區之間的Ashburton訓練中心操馬，在胯下座騎正要發力衝刺之際，遇着一隻斑馬誤闖訓練中心，馬兒受驚下急速收停，因而將Luke拋下。Luke經過檢驗後證實左手骨折，需要休息六個星期方可康復上陣。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd