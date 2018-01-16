﻿輝灑自如——澳洲馬圈爆舞弊

澳洲馬圈揭發了多宗歷時長達七年的涉嫌舞弊案，幾位頂級練馬師都牽涉其中。簡單的說明一吓，案情指該幾位練馬師在賽事當日，以胃喉灌入一些含梳打粉的混合物到馬匹胃內，意圖改變牠們的表現。原理很簡單，就是希望用鹼性去中和馬匹在劇烈運動時，肌肉所產生的乳酸，延遲出現疲累，這足以成為勝負關鍵。而且這些混合物極可能擾亂到某些檢驗禁藥的結果！



因為事情牽連極廣，故此部份涉案練馬師都已暫停職務，後續如何有待研訊。



第一時間，有馬迷自然會問香港是否亦有類似的舞弊行為？我認為可能甚低。大家必須了解，海外賽馬大國的馬房分佈在各地營運，出賽當天才會將馬運去馬場，受監管的程度較低。



香港的馬房卻全在沙田，保安非常嚴謹，練馬師難以整古作怪。加上馬會高薪養廉的政策持之以恒，練馬師有必要為短暫利益而冒險嗎？



朱鎮輝



