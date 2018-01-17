﻿亨利AI大激鬥——人腦再贏 津津樂道

Round 4



第五場四班1800米



連輸兩回合後，亨利痛定思痛，臨別2017年前，終於在第三回合扳回一城，但其心水馬「做得好」僅贏AI的「樂家將」一格而已，險過剃鬚。踏入2018，今晚亨利第四次約戰，賽前大口氣話可追成二比二，不怕驕兵必敗？



小弟與電腦決戰了三個回合，暫時成績為一比二，上次比併在十二月二十日進行，當時我揀「做得好」對戰電腦的「樂家將」，結果前駒跑第三，後駒得第四，人腦只贏電腦一個名次，我對這個賽果不甚滿意，再者「做得好」埋門票如雨下，賠率較「樂家將」更熱，更加令我感覺勝之不武。



姑勿論如何，今次人腦與電腦第四度交鋒，小弟希望能追至扳平局面，而這個希望並非一廂情願。看過電腦今次以第五場「力王」擺擂台，為了贏得有型，我屬意以大冷門「津津樂道」作挑戰馬。



揀選「津津樂道」除了基於賠率夠冷，贏了可令電腦無話可說，更重要是此駒跑千八米有根有據，比起「力王」明顯較可靠。大家或會認為，「津津樂道」歷來六戰谷草全落第，窄場顯然不合腳法，今次渡江應是遊馬河性質。當然，小弟也不認為「津津樂道」今場有壓一贏面，但較「力王」先過終點應不難辦到。



「津津樂道」跑谷草無疑未嘗上名，但田草千八卻有一冠一亞紀錄，起碼長力不用懷疑，反之「力王」最長只跑至一哩，而且兩次都三甲不入，難以令人提起信心。再講，「津津樂道」上季748場次跑谷草一六五○米，雖然追勢遜於「勇冠王」，但後駒今季在三班能獲一冠兩亞，上仗更大勝四身位。由此推算，「津津樂道」現續居四班，大有能力爭三甲。







力王贏馬條件足



AI先禮後兵，得知亨利揀出第五場「津津樂道」後，利用馬會網頁的分析工具拆局，選出霍利時馬房的「力王」對撼。



「力王」雖然出道以來，十三戰未贏過頭馬，然而今季轉五歲後，表現明顯愈來愈好，尤其是在谷中上陣，跑千二米得過一場第三，近來兩仗增程跑一六五○米，俱只是輸四分三馬位而分別得第四、第六，場地與路程性能都已試準，今晚進一步增程至千八米，回配前仗操刀的郭能，已具條件後上贏馬。



其實「力王」上仗的一席第六，得來不易可圈可點。大家就算無重溫賽事影片，看馬會參考資料版面的「上仗備忘」，已知厲害。「力王」該役早段遇上偏慢步速而居後，入直路抄外疊走勢良佳，如非最後一百五十米處，田泰安右邊韁繩脫手，未必會輸。



雖然，據馬會「速勢能量」預測，今晚第五場的步速會是中等偏慢，不過「力王」近來一連兩仗，都是在步速慢的形勢中追上，展示出有能力克服逆境。另外不可不知，由一五/一六馬季至今，谷C千八米賽事，十檔馬的勝出率與入Q率都最高！



馬場脈搏