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﻿勝在有方——大地和平贏馬要緊

2018-01-17 列印
　　「大地和平」今季缺陣近一年復出，跟跑一仗後已見追勢，前仗竟能以快步速領放，輸給其後能勝之「喜進」而跟「天皇巨星」跑近，能氣走步速相對有利之「金飯碗」和「紅褲精神」，以後三駒之前均可入前兩名，屬強組季軍。所以再出可提升名次入Q，鄰近對手「春盈」再出再勝，跟之前同程能勝之「阿凡達」一齊彈離主馬群，段速和總時間跟三班頭馬差不多，水準至少值四班中上級。今隔四星期再出，大馬體重保持，抽得黃金一檔，沿欄跟好位後可為馬房取得寶貴之頭馬。

　　「好友無敵」上季尾於三班能氣走跑得略嫌密之「問鼎高峰」，已交出三班中級水準。今季能得四、五名，足可當三四班升降機。外地戴眼罩曾贏馬，落班即加強配搭，檔好夠贏。「大四喜」加綁脷帶後走勢有進，剛戰初跑谷草賺超慢步速入位，今次可再賺，用牌仔少負七磅可再入圍。

方駿暉
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