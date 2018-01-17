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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——勁有波幅必拼無疑

2018-01-17 列印
　　蘇保羅連續兩次賽事有馬贏，馬房搏殺手風轉順，今次出馬四匹均有爭勝機會，值得看好。

　　「金多多」來港時插二班評八十五分，苦戰至今三十三仗還未打開勝門，確較人失望。其實來港前馬兒已贏至千六米，屢戰短途賽只是蹉跎歲月。此駒曾一戰谷中一哩，當日只因全程被困才敗陣，今次落到五班作賽，是時候見真章了。

　　「勁有波幅」上季還可在三班贏馬，最高曾在六十六分入腳，論馬在四班必屬超級分子。今次換上潘頓，人馬合作曾勝出，騎者亦曾親操多課，一切動態均顯示今仗必拼無疑，勝望彌高。

珊翠絲
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