  • 2018年1月17日 星期三
  • 25º
  • 42%
熱門： 酒店血案大婆旺角斬二奶TF GYM三子判囚愛·回家

日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——好客本色更勇銳

2018-01-17 列印
　　葉廄質新馬近期屢創佳績，先有「善傳千里」捧盃兼連捷，又有「精益求精」連下兩城，今晚第六場的「好客本色」必須多加留意。此駒近兩仗由柏寶接手均能上名，尤其上仗負於明星馬「以奇用兵」得第三，可見水準不俗。本身復課操練無間並兩度試閘，狀態明顯比季初更勇銳，未交代馬今次排位理想，有機打開勝門。

　　第七場「靚紫荊」因雷神停賽而易配田泰安，其實人馬曾於季初合作上名，默契早已建立。此駒上仗早段居中後位置，直路一度未能望空，終點前衝刺強勁而闖入亞軍，結果負於再出再捷的「威信」而屈居亞軍，敗在際遇欠佳而已。復課快跳步姿從容，勇態繼續保持，今場有「盈豐駿駒」及「估惑」放頭，步速應不會太慢，雖然對手強勁，包括上仗大勝的「勇冠王」及表現回勇的「勇駒」，但本身勝在有分頭，值得一博。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd