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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——星運判官落班即搏

2018-01-17 列印
　　第三場「好友無敵」於季初九、十月接連兩次跑三班谷草千二，俱排一檔賺形勢，無跑錯之下亦三甲不入，大抵說明今季轉四歲後，全無進步。文家良其後決定部署減分，連報兩場不合路程、場地，如願可落四班，隨即部署重返谷草同程，更決定加眼罩落場，早在十月尾已戴眼罩考閘合格，等到這次才用，更顯決心。

　　第四場「星運判官」，方仔本來部署牠三落四班即出戰上周三的谷草一哩，可惜打王牌也被列後備，結果推遲一周再跑，或許有好無壞，看過上仗三班同程表現，確認情緒轉穩後，連帶存在已久的重口問題亦大幅改善，再看方仔苦心部署落班後，曾作匆匆再攻同程安排，擺明唔會等，會即搏。

子健
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