﻿翡翠劇院半冷捧盃

昨晚唯一錦標是香港會挑戰盃，結果由潘頓策騎的「翡翠劇院」半冷掄元，練者文家良則另贏「好友無敵」起孖。其餘田泰安、郭能、霍利時和李寶利亦梅開二度，前者憑兩W四P的成績，於第七場後提前成為騎師王。記者：文傑、亨利



文家良昨晚憑「好友無敵」及「翡翠劇院」起孖，後駒更奪得香港會挑戰盃，練者賽後說：「很開心可以贏馬兼捧盃。我一直很希望再為『翡翠劇院』贏馬交代，然而不是抽劣檔，便是陣上際遇欠佳，儘管牠在三班具備競爭力，但今次排十二檔則令我信心打折扣，幸好潘頓依足策騎指示，發揮出色。『好友無敵』曾經在三班賽接近，如今落四班自然有利，而牠來港前戴眼罩有過好表現，所以今次加眼罩一試，加上排三檔好位，郭能發揮亦佳，因此成功打開勝利之門。」



至於田泰安昨晚幾乎場場上名，更在第七場勝出「靚紫荊」後，提前成為騎師王。練者徐雨石指：「『靚紫荊』剛戰在莫雷拉胯下已發揮很好，只是因為陣上幾度受阻，才會後追不及得第二，今晚的場地有利在外疊追趕，正合田泰安發揮，結果成功補中。」



田泰安起孖封王



其餘霍利時則受惠昨晚連場上名的田泰安及郭能，因為所贏的「常妙星」及「力王」正由兩人建功。霍利時賽後說：「『常妙星』年紀是非輕，昔日跑谷草中距離成績欠佳，但牠勝在競逐五班賽有利，而且今場早段步速較快，對其後上跑法有利，結果贏出服役以來第七場頭馬。『力王』是長途馬腳法，而且如今才開始成熟，所以今仗增程角逐千八米，由於剛戰田泰安發揮一般，因此易配郭能，結果後者不負所託。」



此外，李寶利昨晚憑蔡廄「精算八方」及姚廄「陀飛輪」食頭尾胡，前駒馬主龐維寧賽後笑說：「賽前我知道『精算八方』是機會分子，但對於能否取勝則信心不大，因為蔡約翰指此駒只得一千米長力，日後也會主攻谷草此程，希望牠能成為低班版的『首映』吧！」



另一方面，巫顯東昨晚為何廄「咪走寶」取得連捷，為華將搶得一場頭馬，練者何良則指：「『咪走寶』之前需要多點時間成長，目前才算真正展現能力，其實今仗賽前我也擔心會有對手與其鬥燒，但我吩咐巫顯東只管專心放頭，結果無馬與牠鬥搶，頭兩段開出慢步速下，終於再一次放返。」



