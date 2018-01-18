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﻿馬場浮世繪——郭能起孖贏夠二百W

2018-01-18 列印
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  郭能昨晚表現拼勁十足，結果憑文廄「好友無敵」及時廄「力王」梅開二度，其中「力王」更是騎者來港發展之後，所取得的第二百場頭馬，開心之餘還特別有意義呢！

馬場浮世繪

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