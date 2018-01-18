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﻿馬場浮世繪——常妙星七W光榮退役

2018-01-18 列印
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  「常妙星」（外）昨晚後上險勝，賽後練者霍利時透露，這匹八歲馬至今取得七場頭馬，因此將會光榮退役，而由於自己女兒相當喜歡此駒，所以稍後會運往南非，在當地享受退休生活。

馬場浮世繪

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