﻿莫雷拉復出當家

莫雷拉停賽兩個賽馬日後，將於周日賽事復出，全日策騎九駒上陣，其中明星馬「當家精選」上仗衝擊跨季六連勝失敗，力拼之下僅負於「川河尊駒」跑第二，初嘗敗績，今仗列陣於四歲馬三冠系列的頭關香港經典一哩賽，莫雷拉坦言有信心這匹蔡廄馬可以收復前失，贏馬捧盃而回。



「當家精選」於周日初跑田草千六米，但查實過往十屆香港經典一哩賽的頭馬當中，「首飾太陽」、「甜橙」、「天久」、「締造美麗」和「喜蓮福星」五駒都是初跑此程即可贏馬，可見在這場限齡大賽中，這方面的難度無太大影響，莫雷拉分析「當家精選」今仗的機會時說︰「『當家精選』今季兩戰，陣上表現均反映出牠需要增程發展，尤其上仗牠早段落腳甚慢，入到直路才可逐漸加速，所以今仗跑千六米正符合進度。周日『當家精選』是整裝待發，全力爭取這場大賽殊榮，牠目前已不適宜前領跑法，我認為早段守在前列五、六位就最合適，不過最終戰略如何，還是交由練馬師蔡約翰去決定。」



以奇用兵三捷在望



「以奇用兵」今季三戰全勝，且每戰均以兩個馬位輕取對手，周日繼續進攻三班千四米，莫雷拉認為可以再捷。



「『以奇用兵』上場所壓倒的對手不算突出，賽後卻加了九分，幸好今仗仍得以留在三班賽事上陣。此駒暫時只曾上陣三仗，仍大有進步空間，而且排位後抽得四檔，能夠避免走蝕位，只要臨陣發揮出應有水準，足以再贏一場。」雷神續道。



至於另一匹蔡廄馬「魅力星星」，上場初出未能上名，莫雷拉認為馬兒上場跑直路賽而排劣檔，形勢本已不利，而且早段與末段都曾受擠碰，落第更不能作準。拼過一場之後，莫雷拉應為有助牠提升狀態，周日再次跑一千米直路賽，即使未必可以立即交出頭馬，也理應有進步表現。



特約記者：文傑