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﻿馬場浮世繪——沈集成捉馬被撞裂肋骨

2018-01-19 列印
■沈集成被「理想回報」撞傷後，臥地等待送院治理。
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  昨日晨課上，沈廄「理想回報」剛在行馬機踱步熱身完畢，準備上鞍和戴上所需配備，然後出大圈操練之際，突然受驚並且拔足狂奔，在場的沈集成嘗試攔截不果，兼且被大力撞倒地上，馬兒之後先奔往蘇偉賢馬房附近，繼而再走到何良馬房範圍旁邊，最後不慎滑倒才減速收停。沈集成倒地後雖然清醒，不過受傷不輕，隨即由救護車送往醫院接受治理，初步證實肋骨受傷，需要留院。

馬場浮世繪
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