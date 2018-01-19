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﻿馬場浮世繪——馬會抵制殷利殊拍賣會

2018-01-19 列印
  為應對澳洲自去年十月起禁制馬匹從香港直接運往澳洲，香港馬會早前並無派人出席上周在黃金海岸舉行的神奇百萬周歲馬拍賣會，希望令拍賣會減少四、五千萬港元收入，推動當地業界人士向澳洲政府方施加壓力。至於今次行動的成效如何，暫時言之尚早。但據悉香港馬會已決定，於下月十日起一連四日在悉尼舉行的殷利殊經典周歲馬拍賣會，即使馬匹價錢較相宜，亦較受香港馬圈中人歡迎，仍不會派代表出席。

馬場浮世繪
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