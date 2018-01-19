  • 2018年1月19日 星期五
  • 18º
  • 88%
熱門： 萬寧羅老太墨魚丸野豬荷官

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——時時精綵小告只忌路短

2018-01-19 列印
  在總獎金一千萬港元的香港經典一哩賽中，「時時精綵」被視為最有實力爭標的馬匹，告東尼對旗下這匹新星的狀態甚感滿意，但始終有事令他放心不下。

  告東尼昨晨在沙田馬場表示：「我希望牠能勝出，但跑一哩賽事對牠來說或稍嫌短。」

告東尼深信「時時精綵」將會成為頂尖長途馬，這匹四歲馬上仗贏二班田草二千米，雖然跑來搶口，但仍夠耐力漂亮打開在港勝門。「牠上仗沿途跑來過於搶口，但我們不能讓牠經常這樣，如果牠懂得放鬆來跑，表現會更好。然而，牠在這般搶口下仍可贏馬，足以顯示實力。而牠目前跑千六確實稍欠速度，但牠具備實力，我相信牠今仗可以交出好表現。」告東尼說。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd