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﻿馬場浮世繪——崇山寶今午澳洲復出

2018-01-20 列印
  前香港馬「崇山寶 」退役後運往澳洲，本想在當地享受退休生活，但後來幕後改變主意，希望多跑幾場才退役，於是便交由練馬師艾馬殊及翟世民訓練，自從去年十二月起，「崇山寶 」至今四次試閘全數勝出後，將於今午在費明頓馬場復出，角逐一千米表列賽肯辛頓錦標，並由薛凱華策騎，目前牠更被捧成四倍半大熱門。

馬場浮世繪
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