  • 2018年1月20日 星期六
  • 18º
  • 87%
熱門： 五月天寄生蟲雙面諜戴啟思唐詩詠

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——世界短途挑戰賽今年取消

2018-01-20 列印
  世界短途挑戰賽籌委會前晚正式宣布，鑑於澳洲自去年十月開始禁止香港馬匹運往當地，所以決定取消本年度的世界短途挑戰賽。籌委會主席Leigh Jordon解釋，因為有幾個籌委成員認為，如果有賽駒未能參加挑戰賽其中幾站賽事，整個巡迴賽將變得不公平，於是決定取消今年挑戰賽。如有關禁令在今年取消，世界短途挑戰賽將在明年復辦。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd