﻿馬場浮世繪——苗禮德解釋兩駒退出試閘原因

沙田馬場昨晨舉行四組泥地試閘，不過苗廄一對已報名參加下周日一級賽董事盃的「馬上發財」和「川河寶駒」卻雙雙退出，對此事練馬師苗禮德表示，因為前日替兩駒報名參加試閘時，曾要求跟評分較低的馬一同出試，就算要改動騎師配搭亦不介意，可是馬會仍編排兩駒與高分馬出試，反而其他馬房的高分馬，卻能跟低分馬一同試閘。之後他跟馬會交涉希望作出改動卻不得要領，而在跟首席受薪董事祁禮謙討論此事時，對方表示「只要將馬匹起步後留守在後便可」，此話令他感到對方有嚴重干涉他練馬工作之嫌，亦令自己不獲尊重。



苗禮德認為馬會的立場應是協助練馬師完成工作，而非干涉及強制他們用不喜歡的方法做事。



馬場浮世繪