﻿閘中尋寶——按得澄求勝心切

頭場四班一○○○米：幾匹初出馬皆有水準，姚廄的「好甜橙」前速銳利，上周五試泥閘時前後兼備，看走勢非一般四班馬。偉廄的「陽明滿滿」步法亦惹人好感，埋門試來暗勁十足，應有質素。呂廄的「好彩波幅」季初試閘走勢頗熟，但及後試兩課直路閘仍覺懶性，前周五試泥閘末段有騎而未足。苗廄的「娛樂大少」步法不差，稍嫌近期泥閘有豎尾舉動，仍稍稚嫩非好現象。方廄的「勝利新星」十二月試畢頭課見好即收，用潘明輝減磅或有意出冷。



第三場三班一四○○米：「翔感」轉到羅廄後兩戰均欠表現，近期試閘早段輕鬆跟跑，直路接韁走勢有勁，今仗磅輕且評分已回落，有力勝回一仗。初出馬「美麗福星」步頭仍重，試閘居後未見好感。「上市動力」有點速度，惟試閘見毛色欠光澤，泥閘直路力騎亦勉強，狀態平平。



第五場四班一四○○米：沈廄的「按得澄」今季屢次跑得接近，但限於步法均速始終未開齋，近期配小巫試泥閘，搶放貼欄大步肯走，求勝心明顯。



第七場二班一二○○米：偉廄的「與龍共舞」初出跑嫌短程仍能上名，上周五柏寶再試泥閘，追勁十足，今仗必拼無疑。



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