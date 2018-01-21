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﻿勝在有方——時時精綵虛分再贏

2018-01-21 列印
　　「時時精綵」來港後首仗遇上超慢步速，仍能以終極時速22秒02衝近，已顯示質素甚佳。再出跑千六，步速甚慢，「五十五十」率先在直路發力，本身竟可在尾列以終極時速22秒11克服劣勢而衝近至落後半身位，段速表現有過之而無不及。後駒再出蝕八磅也可氣走當銳之「爭分奪秒」和具一級賽實力之「喜蓮獎星」，另有蹄下敗將「川河尊駒」，先前一仗可打破今仗主要對手「當家精選」之不敗身，確認本身爆發力驚人，級數能力甚高。最近大幅增程，於外疊上前輕勝，反映進度理想，仍處虛分階段。今出馬不算多，沿途於外疊居中，可憑強橫竄勁制敵。

　　「當家精選」上仗出閘笨拙，早段比預期留得後，才被「川河尊駒」走脫而初嘗敗績，不足為據，今休夠等大賽才出，平磅賽賺磅甚多，血統有千六長力，賺步速形勢後力足跟前駒鬥進度。「志趣相投」近兩仗贏馬姿態和蹄下敗將不算太強，卻有兩勝千六之紀錄，跑法夠機動，第三高分馬當屬三甲分子。

方駿暉
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