  • 2018年1月21日 星期日
  • 17º
  • 91%
熱門： 五月天寄生蟲雙面諜戴啟思唐詩詠

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——健康歡笑補中可期

2018-01-21 列印
　　沈集成日前晨課受傷入院，看今次出馬陣容，馬房已部署一手馬上陣爭功，斷無理由因廄主入院而停止攻勢。

　　「健康歡笑」上仗一落三班爭千四米即得亞軍，冠軍「以奇用兵」是公認的超級馬，但本身可拋離三班曾勝的「帝豪寶寶」兩馬位，實力在三班必屬超卓。今次陣中已無強手，補中可期。

　　「晚風」由十月開操至今例課無缺，而且一直由潘頓操開，但不知何解近月放手。馬房擺明想操好才出，今次改由巴度執韁，應無損戰力，照捧可也。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd