﻿翠絲過兩關——健康歡笑補中可期

第四場四班一四○○米。「幸運時代」上仗與今仗都與「旅遊皇者」、「好友益」同場對壘，前駒在全條直路被困，一步都沒騎過之下，最終負兩個半身位。無疑，被困此因素不宜放得太大，因看過不少馬在直路初段沒位時係威係勢，但望空後騎落也相差無幾，不過保守估算，差若一個馬位還是有的，所以若「旅遊皇者」今次是機會馬，則由祈普敦換上潘頓的「幸運時代」，也絕對是爭勝分子之一。 再說，「幸運時代」在港的同父馬不少都贏至千六米或以上，母線亦有長力根據，而在港五捷千四至千六米的「天笑」正是其全兄弟馬，所以估計牠本身都應以千四至千六米較合發揮，而季內初出一役跑一千米落重飛取勝，可見幕後自視頗高。上仗有過此...

2018-01-21