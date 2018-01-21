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﻿伊仁絮語——娛樂大少檔利即拼

2018-01-21 列印
　　第一場來自苗廄的「娛樂大少」，在港前雖未有試閘紀錄，但自九月初正式開操後曾三度試閘，走勢亦佳，今仗對手多為欠缺經驗的質新馬，本身排位有利，而且史卓豐對牠照顧有加，一手包辦大部分操練，再者騎練合作成績有目共睹，寄望能再下一城。

　　第三場「猴王駒」來港前由麥菲文訓練，更是他從新加坡返回澳洲發展後的首匹頭馬，其後售到香港並加盟文廄。此駒今季四度上陣，雖未有佳績交出，但均所負不遠。上仗早段留居，直路上取位十分論盡，但衝順後餘勢甚強。儘管從未出爭千四，但看腳法增程應合適，今次更強配莫雷拉上陣，有力打破悶局。

Ian
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