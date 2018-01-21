﻿健談馬事——與龍共舞配備試準

第一場「陽明滿滿」操至上年尾，蘇偉賢先改變操法、配備，再轉交羅理雅全權接手教馬，增加拍跳課期，連帶試閘也刻意要牠跟馬跑，經過約兩個月，最近開始見成效；一直跟進過程，感受到蘇偉賢抱着不好不出態度，肯安排落場，應有一定信心。
第七場「與龍共舞」初出試準後，復課所變的是加面箍及綁上脷帶，明知外地贏五W，當中四W有用上述兩配備，為求穩陣，再安排大閘測試，確認效果良好才用，相信會帶來正面幫助。
子健
一年一度日本櫻花季節又再來臨，當地多個氣象團體近日紛紛推算開花期，不少港人已制定外遊計劃，帶旺賞櫻團。有旅行社表示，最受歡迎的賞櫻團仍屬京都、大阪等城市，惟近年不少市民為賞「頭啖櫻」，二月開花的伊豆河...
2018-01-20
甘肅酒泉衛星發射中心周五（十九日）中午，成功發射搭載六顆衛星的長征十一號固體運載火箭，將吉林一號視頻零七星、零八星和四顆小衛星，精確送入預定軌道。這亦是長征十一號火箭繼早前連續發射「一箭四星」、「一箭五星」成功後，再一次突破多星發射，達至「一箭六星」，同時這也是其首次「全商業發射」。 據悉，今次長征十一號搭載的六顆衛星包括：吉林一號視頻零七星、零八星，湘江新區號衛星、全圖通一號衛星，淮安號衛星和一顆加拿大小衛星，是中國首次為國際用戶供發射服務。 航天科技集團一院長征十一號火箭總指揮楊毅強說，長征十一號火箭發射的六顆衛星涉及四家用戶和多種用途，發射用戶多且發射服務樣式複雜。任...
2018-01-20
癌症愈早發現，治瘉的機會便愈高。美國約翰霍普金斯大學的科學家研究出一種簡單的驗血程序，可以在很早期偵測到八種常見的癌症，包括肝癌、胃癌、卵巢癌、胰臟癌、肺癌、直腸癌，乳癌和食道癌，準確度達七成。 科學家希望將來有一天，利用這種方法替人檢查，在病癥出現之前便偵察得到，好讓病人及時治療。不過，也有科學家保持審慎態度，指發展這種技術成為有用的醫療工具，還有漫長的路要走。這種測試技術取名為「Cancerseek」，主要是檢驗一個人的血液中是否有癌症出現的跡象。當人體內長出腫瘤的早期，突變的DNA會聯同特有的蛋白質進入血液。如果在這段時間察覺到有癌變跡象，便可以及時治療，防止癌細胞生...
2018-01-20
近年馬頭角一帶先後有多個單幢新盤推出，當中由其士國際、寶聲集團及市建局合作發展的津匯，昨日（19日）公佈首批51伙價單，計及最高5%折扣後，入場費399.9萬元，折實平均呎價19,151元，料最快本月...
2018-01-20
美股三大指數周四下跌，港股表現反覆，曾一度跌穿32000點，惟低位見支持，報32254點，升0.41%，再創歷史新高，成交額則縮至約1600億元。總結全周，恆指累升2.7%或842點，已為連續第五周上升。國指全周累升5.7%或711點，連升六周，並創2016年7月中以來最大升幅。 第一上海首席策略師葉尚志表示，大市近期升勢較急，技術上需要整固，預計下周仍將以整固為主，以待進一步上揚，短期支持位為31600點。目前恒指估值僅為13至14倍，屬於較便宜水平，中長線仍看升，正考慮上調原先今年目標價33000至34000點。環球經濟仍處於復甦趨勢，內地經濟增長也處於平穩水平，惟需要...
2018-01-20
智利翼鋒阿歷斯山齊士加盟曼聯在即，勢必趨化紅魔前鋒線競爭，首當其衝便是與「山神」同位置的安東尼馬迪爾和桑馬達，兩人在今晚英超作客般尼必使出渾身解數，證明自己價值，客勝放心去馬。 （now621台、LeSports HK App今晚11:00直播） 據報山齊士的家人和朋友周四已搶先一步飛抵曼徹斯特，為轉會記者會做好準備。而被傳一換一交易到兵工廠的紅魔中場米希達利恩，同日在操練時與隊友合照告別，看來交易接近成事。 山齊士加盟紅魔後，在領隊摩連奴的「四二三一」陣式下勢必擔任左翼或右翼，與安東尼馬迪爾和桑馬達爭位。不過馬迪爾在上輪英超射入世界波，本季聯賽累積八球四助攻，他矢...
2018-01-20
臨近農歷新年，各時尚品牌已展開減價行動，Zoey今次特別精選了Accessorize及Pedder Red兩大潮牌的抵買貨品予各位姊妹，當中不約而同低至三折發售，難怪掃貨掃得特別興奮！ 手袋配飾 抵價...
2018-01-20
明晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮》肯定是近日熱話，不少藝員都親自出動，甚至好似唐詩詠咁有舊愛（疑似做番現任）洪永城幫手拉票。憑《踩過界》「盲俠文申俠」大受歡迎的王浩信，早前已奪《星和無線電視大獎－最佳男主...
2018-01-20
謝曉瑩與夫婿高潤鴻創立「金靈霄」，之後，在粵劇出現劇本荒的今天，親自編演了兩部全新作品，一部是《宋徽宗‧李師師‧周邦彥》；另一部是《風塵三俠》。兩部劇的文武生均為龍貫天，另一重要男角則是阮兆輝。 兩劇...
2018-01-20
第四場四班一四○○米。「幸運時代」上仗與今仗都與「旅遊皇者」、「好友益」同場對壘，前駒在全條直路被困，一步都沒騎過之下，最終負兩個半身位。無疑，被困此因素不宜放得太大，因看過不少馬在直路初段沒位時係威係勢，但望空後騎落也相差無幾，不過保守估算，差若一個馬位還是有的，所以若「旅遊皇者」今次是機會馬，則由祈普敦換上潘頓的「幸運時代」，也絕對是爭勝分子之一。 再說，「幸運時代」在港的同父馬不少都贏至千六米或以上，母線亦有長力根據，而在港五捷千四至千六米的「天笑」正是其全兄弟馬，所以估計牠本身都應以千四至千六米較合發揮，而季內初出一役跑一千米落重飛取勝，可見幕後自視頗高。上仗有過此...
2018-01-21