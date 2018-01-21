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﻿健談馬事——與龍共舞配備試準

2018-01-21 列印
　　蘇偉賢經回氣後，最近晨課開始又有異動，手上部分馬匹已轉另一套工夫操練，今日兩匹質新馬，頭場「陽明滿滿」及「與龍共舞」，操練程序更早有微調。

　　第一場「陽明滿滿」操至上年尾，蘇偉賢先改變操法、配備，再轉交羅理雅全權接手教馬，增加拍跳課期，連帶試閘也刻意要牠跟馬跑，經過約兩個月，最近開始見成效；一直跟進過程，感受到蘇偉賢抱着不好不出態度，肯安排落場，應有一定信心。

　　第七場「與龍共舞」初出試準後，復課所變的是加面箍及綁上脷帶，明知外地贏五W，當中四W有用上述兩配備，為求穩陣，再安排大閘測試，確認效果良好才用，相信會帶來正面幫助。

子健
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