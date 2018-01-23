﻿田泰安︰有得勁增程好

田泰安前日憑「翔惑」贏馬後，季內頭馬數字已增至三十一場，明晚沙田泥賽，田泰安的六匹座騎中，多有泥戰賽績支持，有望繼續贏馬，他對首次增程出擊的「有得勁」和「威利熱流」就最睇好。



「有得勁」今季評三十八分低位起步，本身年僅四歲日漸成熟，終於前仗在千二泥賽找到出路，後上擊敗對手開齋，上仗升班再戰同程則落敗，明晚會增程跑一六五○米，田泰安坦言期望牠的表現會因而進步︰「『有得勁』前速甚慢，即使我不斷催策，依然要待牠跑順後才可逐漸加速。前仗在五班出戰，牠當然仍可以在短途賽後上贏馬，但升班後對手的實力強了，牠便需要在更合適的途程爭取成績，相信今次增程跑中距離會更合發揮，亦估計牠在早段可跑得比較輕鬆，然後在末段發力上前挑戰對手，力爭今季第二場勝仗。」



蘇廄「威利熱流」上季三捷，可是今季四戰泥地中距離卻只得過一席亞軍，田泰安認為牠周三晚轉戰千八米，應有望取得突破成績︰「其實『威利熱流』的評分已飽和，但陣上表現仍甚穩定，以其賽績推斷，牠跑千八米可能較一六五○米會更合腳法，而且今次對手中不乏具前速的馬匹，只要早段步速正常，『威利熱流』便有望克服評分形勢，爭取佳績。」



最後田泰安表示，時廄「旅英駿爵」上季曾於泥地千二米賽事不敵在三班泥賽亦贏馬的「真好漢」而得第四，以此伸算，牠跑泥地亦可應付，今次趁新勝猶勇而轉場，而且只負一一三磅，當有望爭取連捷，亦是他今戰的另一頭馬希望。 特約記者︰文傑