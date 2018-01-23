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﻿馬場浮世繪——南非大都會賽日周六播六場

2018-01-23 列印
  南非開普敦凱尼沃斯馬場周六舉行大都會錦標賽馬日，香港馬會已安排即時轉播其中六場賽事受注，亦是首次轉播南非賽事來港，頭場開跑時間為晚上八時二十五分。大都會錦標賽馬日於每年一月份的最後一個周六舉行，此賽於一八八三年首辨，現與德班七月讓賽和夏季盃鼎足屬南非三大賽事。而同日上演的精采戲碼，還有西開普最著名的三歲馬賽事好望角打吡，以及南非其中一項主要短途賽飛行冠軍錦標。六場轉播賽的馬匹排位將於周五公布。

馬場浮世繪
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