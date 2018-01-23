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﻿馬場浮世繪——馬會開普敦四百萬購四駒

2018-01-23 列印
  馬會上星期首次派員前往南非開普敦，參加由上周六起一連兩日舉行的「開普敦純種馬拍賣會」，並且購入四匹出自當地冠軍種馬的幼馬。首日拍賣會上，馬會先用一百六十萬港元購入一匹跟「創世紀」同父，出自「王朝」的幼馬，然後再以七十萬元購入出自前女皇盃冠軍「星運來」的周歲馬。至於次天拍賣，馬會則分別以一百一十六萬和四十五萬元，購入兩匹均出自父系Captain Al，而母系子嗣紀錄良好的幼馬。上述四匹周歲馬合共身價近四百萬元，令香港馬會成為今屆拍賣會的第三大買家。

馬場浮世繪
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