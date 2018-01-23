  • 2018年1月23日 星期二
  • 17º
  • 85%
熱門： 萬千星輝頒獎禮唐詩詠王浩信鄭若驊浸大

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——全球最佳賽駒今夜英國頒獎

2018-01-23 列印
  二○一七年「浪琴表全球最佳賽駒」及「浪琴表全球最佳平地賽」頒獎典禮，將於香港時間今晚在英國舉行。「全球最佳賽駒」主要視乎最新的全球最佳賽駒排名，對上一次公布排名是於去年十一月五日，美國馬「霸道駒」評134排首位，澳洲馬后「雲絲仙子」居次，第三為是英國馬「金庫神偷」。而馬會行政總裁應家柏前晚已離港赴英出席盛會，因此將缺席明晚沙田夜馬。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd