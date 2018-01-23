﻿輝灑自如——普通話現實必需

新一代的年輕人都很幸運，自幼兒園起便學習兩文三語，我的兒子便是廣東話、英話和普通話都應付自如。而時下一般工作的入職要求，也是要能流利地操這三種語言。浸大學生意圖要校方取消普通話的成績作為畢業要求的事情，卻愈演愈烈，流出的影片更反映到時下大學生的某種態度。凡事不依他們意願，便習慣大力反對。



坦白說，我完全無法明白為甚麼那撮大學生會視普通話為洪水猛獸？你要捍衛廣東話，便要排擠其他語言？沒有能力學好多一種語言，只是個人的能力問題，未看過社會的現實而選擇逃避，損失的不會是其他人。



須知現時香港有不少需要普通話應對的工作崗位，其薪酬待遇比起只懂廣東話的，高出一倍有多。這就是現實。如果想改變現實，也請先衡量自己有否有這樣的能力，不可以只會奔跳跑叫。我也只能寄語年輕人一句：祝你好運。



朱鎮輝