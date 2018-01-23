﻿輝灑自如——普通話現實必需

坦白說，我完全無法明白為甚麼那撮大學生會視普通話為洪水猛獸？你要捍衛廣東話，便要排擠其他語言？沒有能力學好多一種語言，只是個人的能力問題，未看過社會的現實而選擇逃避，損失的不會是其他人。
須知現時香港有不少需要普通話應對的工作崗位，其薪酬待遇比起只懂廣東話的，高出一倍有多。這就是現實。如果想改變現實，也請先衡量自己有否有這樣的能力，不可以只會奔跳跑叫。我也只能寄語年輕人一句：祝你好運。
朱鎮輝
二○一六年農曆年初一及初二期間旺角發生暴亂，大批集結者向警員施襲，本土民主前線前發言人梁天琦等六人被控襲警、暴動、煽惑暴動等罪名，案件昨於高院聆訊。首被告梁天琦承認一項襲警罪，但他否認兩項暴動及一項煽...
2018-01-23
中印在洞朗對峙暫緩，但雙方軍事角力仍然持續，印度更在上星期四（十八日）再試射射程可以涵蓋中國的「烈火五型」導彈。內地央視節目《走遍中國》，星期日公開位處中國西北的反導基地，當中的X波段雷達偵察範圍覆蓋南亞，展示了中國的反導能力。 央視第四頻道《走遍中國》節目首次公開報道了我國西北某反導雷達基地，其巨型X波段有源相控陣多目標測量雷達系統首次曝光，引起媒體的高度關注。 這是繼二○一六年中國首次曝光紅旗十九反導系統試驗和位於黑龍江的大型反導預警雷達，以及二○一七年曝光之後，中國又一次展示自己的反導實力。 波段與「薩德」系統相同 中國反導系統中一個關鍵環節就是對來襲導彈進行精確定位...
2018-01-23
由三池淵管弦樂團團長玄松月率領的北韓藝術團先遣隊，連續第二日在南韓考察平昌冬奧期間表演的場地，星期一(二十二日)早上由江陵乘坐高鐵抵達首爾，考察當地的演出場地。 先遣隊周一早上由江陵乘坐高鐵抵達首爾。韓聯社報道，先遣隊會前往位於南山的國立劇場和獎忠體育館考察，具體了解環境、設備以及觀眾席規模等情況。玄松月帶領的隊伍在首爾遇上示威者。有數十名保守派示威者，企圖焚燒北韓領袖金正恩的肖像、北韓國旗及「統一旗」等，被在場警員用滅火筒撲滅火種。 先遣隊昨日(二十一日)在江陵考察了江陵藝術中心和黃永祚紀念體育館，其中在江陵藝術中心逗留了大約兩個半小時，考察音響設備、化妝室和更衣室等設施...
2018-01-23
九龍塘貴為九龍傳統豪宅區，是不少富豪置業熱門之選，今次為大家精選坐落於窩打老道的龍濤花園罕有放盤，實用面積3898方呎，附設1550方呎天台，並有可停泊5輛車的車位，盡享大宅氣派。 位於窩打老...
2018-01-23
港股昨日非但未受美國政府停擺影響，受A股造好刺激，加上3大強勢股騰訊（700）、平保（2318）和港交所（388）發威，恒指午後升勢進一步擴大，最多曾漲162點，創32417點歷史新高，恒指收報32393點，升138點，恒指連升5日，同樣創歷史收市新高。3大強勢股已合共推高恒指124點，其中騰訊和平保股價齊創新高。 恒指昨日早段表現略為反覆，高開22點後，隨即有沽盤湧現，令大市掉頭向下，最多曾挫208點，見全日低位32046點；不過，見低位後有買盤追入，恒指轉跌為升，升勢一直維持至收市，最多曾漲162點，創32417點日內新高，恒指收報32393點，升138點，成交...
2018-01-23
曼城各賽事近五場四勝，包括英格蘭聯賽盃四強首回合主場2:1反勝英冠的布里斯托城。雖然後者近況欠佳，但藍月領隊哥迪奧拿揚言今晚次回合作客，依然會全力出擊務求殺入決賽，包括狀態大熱的利萊辛尼，故讓球主客和讓兩球「客勝」可取。（香港時間周三凌晨3:45開賽） 踏入一八年，曼城不同戰線除了英超不敵利物浦之外，其餘四仗全勝。然而，哥迪奧拿對球隊在聯賽盃首回合主場僅險勝布里斯托城略有不滿，揚言今仗要贏得更有說服力︰「對方是英冠上游隊伍，一路擊退四支英超球隊殺到四強。他們首回合已令己隊難以應付，大家今晚作客更不能掉以輕心，必須打出最佳水準，躋身決賽。」 利萊辛尼近況勇猛 預計哥迪...
2018-01-23
泰國鄰近寇立的斯米蘭群島（Similan Island），曾被外國媒體選為世界十大潛水勝地之一，如能以船宿方式進行潛水，欣賞珊瑚，相信更能滿足熱愛水上活動的你。 文、圖：Kengi 鳴謝：泰國政府旅...
2018-01-23
《萬千星輝頒獎典禮2017》前晚圓滿結束，一如以往，各藝人的Fans都會於電視城外守候，等偶像現身一齊慶祝。出爐視后唐詩詠、視帝王浩信都獲Fans送上香檳祝賀；詩詠一度被Fans感動到落淚，而王浩信昨...
2018-01-23
有不明來歷的航拍機闖入立法會議員容海恩母親的家居，由於容海恩經常入住，疑有人想偷拍她，已報警求助。公眾期望案件盡快水落石出，把疑偷拍者繩之於法，向社會發出訊息，不容利用新科技之助，侵犯他人私隱。 航拍機成為不少攝影愛好者的利器，拍鳥瞰全景，易如反掌，效果理想。由於流動性強，航拍機可以飛近建築物，被拍攝對象防不勝防，引起私隱關注。 根據法例，若蓄意使用航拍機偷拍他人並發佈，或觸犯多項罪名，包括不誠實使用電腦、有違公德等，最高可判囚五至七年；若使用航拍機而引致他人安全及利益受損，亦有機會觸犯遊蕩罪，最高可判囚兩年。 以航拍機拍風景，「不經意」把別人的私生活拍下，須小心處理，不能...
2018-01-23
田泰安前日憑「翔惑」贏馬後，季內頭馬數字已增至三十一場，明晚沙田泥賽，田泰安的六匹座騎中，多有泥戰賽績支持，有望繼續贏馬，他對首次增程出擊的「有得勁」和「威利熱流」就最睇好。 「有得勁」今季評三十八分低位起步，本身年僅四歲日漸成熟，終於前仗在千二泥賽找到出路，後上擊敗對手開齋，上仗升班再戰同程則落敗，明晚會增程跑一六五○米，田泰安坦言期望牠的表現會因而進步︰「『有得勁』前速甚慢，即使我不斷催策，依然要待牠跑順後才可逐漸加速。前仗在五班出戰，牠當然仍可以在短途賽後上贏馬，但升班後對手的實力強了，牠便需要在更合適的途程爭取成績，相信今次增程跑中距離會更合發揮，亦估計牠在早段可跑...
2018-01-23