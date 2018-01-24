﻿勝在有方——喜之星力足再贏

「喜之星」今季轉投羅富全馬房熱身一仗後，戴上面箍即能打疊四仗入前四名，只有一仗受阻才甩三甲，轉到泥地更連場跑得勁。前仗排外檔起步後可跟好位，略賺形勢後能拋離同樣形勢有利之「勁伶利」，後駒之前可在同程力逼五班泥地王「鑽之友」，水準應比此組泥地馬高。最近稍休復出遇上濕慢泥地，形勢難追，仍能從似無可能位置追得亞軍，僅被班底高之「天長地久」走脫，確認六歲自購馬現已完全適應水土，銳勢正盛而拼搏有度，力足第三次贏五班。



「連利進寶」上季可在四班泥地千八差點贏馬，現時低了十四分，於五班太有利，重配最佳拍檔雷神，也可博W。「滿載而來」上仗賺快步速入Q，但已證明跟潘頓合拍，排檔轉佳續可配。



方駿暉