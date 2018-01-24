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﻿翠絲過兩關——精英寶貝直領到底

2018-01-24 列印
　　第三場只得「超然」及「頌友」曾勝泥地千二，但兩駒分別排十檔及十一檔，形勢俱不利。今場不妨吼敲「精英寶貝」，上仗一出已有票數支持，最終搶出一放了事。事實上，當日直路的內欄場地並不好，加上馬兒排大外檔搶前耗力亦多，才導致落第而回。查牠早前試泥閘一再走得出色，今次轉場而來，排二檔應可輕鬆彈出，有望直領到底。

　　「亞馬寶寶」上季出戰泥地千二，當時評九十一分以鼻位不敵「活力寶」得亞軍，泥地實力早已證明。上仗跑二班同程因排外檔關係，全程走外疊埋不到欄，落第不可作據。今次跑八十五分上限組別，對手不及上仗強，排二檔亦有助發揮，若順利放出，贏馬可期。

珊翠絲
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