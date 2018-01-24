﻿伊仁絮語——哈蝦巴爸匆出有計

第二場「確威風」來港至今十六戰僅得兩季，表現令人失望，惟評分由最初的八十分下調至五十九分，應有迴旋餘地。上仗初跑四班負頂磅，直路沿欄而上，加速力卻不及對手，但當日普遍頭馬都在中外疊衝刺，走內疊的馬匹因受制於跑道形勢而落敗。「確威風」之前曾以放頭策略跑泥地而所負不遠，今排二檔由主帥執韁，值得捧場。



第六場「哈蝦巴爸」上仗初戰泥地，竟交出全組最快的末段時間，負於泥地王「經典帝國」可說不足為辱，之後獲減一分，因而可降班跑今仗。過往牠曾在匆匆再出的情況下維持高水準，本身曾勝千八米，長力有根據。



Ian