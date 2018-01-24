﻿健談馬事——都靈明珠唞夠再拼

第二場「喜得龍」上次加眼罩，效果出奇地好，可以留住跟在放頭馬之後，直路再力抗「好力煌」，以後駒再出轉戰田草，升上三班也差點贏，更證明賽績水準；今次轉爭起家的泥地強項，排一檔配羅理雅，博佢打疊好。



第八場「都靈明珠」季內拼搏有度，由於一心等泥地賽程，令其每仗之間都有足夠休息期，這可確保落場能交出預期水準；早前試泥地大閘，姿態比身旁的「當家精選」、「平湖之星」、「飛星凱旋」有過之而無不及，證明休後狀態依然出色；今次只比上回多負四磅，同場對手有部分根據不多，只要能在首彎後移入守好位，有權再贏。



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