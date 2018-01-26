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﻿馬場浮世繪——攻心如焚名列世盃嘉年華

2018-01-26 列印
■「攻心如焚」在今屆香港瓶得亞軍後，有機會於杜拜世界盃嘉年華賽期上陣。
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  杜拜世界盃的嘉年華賽期，將於當地時間下周四晚上在美丹馬場展開，今次賽期編有十個賽馬日，共有六十一場純種馬賽事，另有四場阿拉伯馬級際賽，表現優良的賽駒，將獲邀參加三月三十一日杜拜世界盃賽馬日的幾場一級賽。

  暫時嘉年華參賽馬匹名單上，不乏頂級賽駒，包括剛於上月香港瓶得亞軍的「攻心如焚」，以及其廄侶「繁星布」。後駒本也獲邀來港參加上月份的香港國際賽，不過高多芬馬房決定只排「攻心如焚」來港，「繁星布」留力在杜拜賽事攻堅。另外，南非馬王級賽駒「威士忌王」因傷錯過出戰香港國際賽後，亦將轉戰杜拜。至於之後會否來港參戰女皇盃，就要視乎復出後的表現而定。

馬場浮世繪
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