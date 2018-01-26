﻿馬場浮世繪——沙田馬場擬增建辦公大樓

正值冬季流感高峰期，公立醫院病牀逼爆，市民長時間在急症室苦候，人人怨聲載道。醫護人員照顧眾多病人，疲於奔命，壓力爆煲。以上情況，是否以曾相識？其實，正是刻下市民和醫護共同面對的苦況，也是每年冬季流感高峰期一再發生的現象，足以證明本港公營醫療體系已出現「結構性人手荒」問題，為何政府不對症下藥？ 昨天再有一名五歲男童確診乙型流感不治，成為今年第二名因流感致死的兒童，而今年以來染流感後死亡人數累積五十四人。近日多了市民在公眾地方佩戴口罩，反映市民有警覺性，經歷過禽流感和沙士疫情的侵害，公眾防疫意識已見提高，但若醫院出現人滿之患，前線醫護人員無法有效抵抗疫情發展，醫院或會爆發交叉感...

2018-01-26