﻿頭號目標——南京之友翻版僥倖

大部分投注人都有一種觀念，就是若馬匹長力能應付千六米的話，牠就是一匹中距離馬，若長力可應付二千米或以上的話，那就是長途馬。其實大家有沒有想過，能應付是一回事，是否最擅長又是另一回事。



今季，葉楚航安排轉倉的「僥倖」集中跑千二米，結果四戰得三勝一位。「僥倖」在上手馬房曾勝谷草一哩，中距離長力毋庸置疑，不過事實證明，縮程跑短途的效果遠比千六米好。當然，並非每類型的馬都適合縮程，譬如是性能較均速的馬，縮程可能根本不夠前速。不過可留前鬥後衝一段的馬，一般都可應付跑較短途程，尤其香港的短途賽水準稍低於中距離，縮程可面對實力低一線的對手，搏殺起來自然事半功倍。



第五場三班一二○○米。「南京之友」會否是另一匹「僥倖」，當然要跑罷今仗才知，不過此駒在上手馬房時除了兩勝千二米之外，最後一次跑千二米時，蝕了慢步速還可後上大勝兩個多身位，奇怪之後竟再無跑過此程。無疑，在上述一仗大勝後，「南京之友」接戰升上三班增程跑千四米也順利取勝，到上季初跑千六米也可上名，不否認馬兒長力的確可及一哩，不過其後屢拼無功，上手練馬師都沒想過縮回千二米一試，部署上似乎過於死板了。



今季，「南京之友」跑了三仗都未能上名，導致馬主拉倉轉投葉廄，不過馬兒最後一戰在千六米跑第六時，在場地及步速都不利追，且本身有大半條直路受困之下，最後也只負兩個多身位，嚴格來說演出絕不算差，反映戰鬥力退化不大。



「南京之友」自轉倉後雖然休戰了三個多月，但操練並無間斷，近期再由潘頓連試兩閘，可說是做足準備才開上戰陣，雖然最後潘頓揀騎班底較高的「幸運美金」，但前駒本身跑慣中距離，論級數未必低過三班頂的短途馬。再者，同馬房的「老友威威」明明是千二米正宗，可是今戰繼續跑不合的一千米直路賽，明顯是要讓路，若「南京之友」今戰是為熱身而來，跑一千米也是一樣，又何必多此一舉？因此，若此駒臨場依然有好分頭的話，勿因潘頓棄騎而輕視。



仲達