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﻿勝在有方——南京之友級數夠贏

2018-01-28 列印
　　「南京之友」上季同期在三班田草千六米兩度力逼當時演出甚準之「喜旺寶」，蹄下敗將「君臨大地」和「放馬過來」其後均能勝，當時常可交出三班中上級水準，其後密跑才回落。今季三戰常輸不利追之形勢，末段仍能交出22秒幾之竄勁，可能衝力短了，縮程回到起家路程千二米或更佳。十月轉馬房後休了三個多月才復出，充滿新鮮感，最近由潘頓試泥閘有追勢，即使上陣配賴維銘，檔佳易發揮，以往梁家俊也能駕馭，憑級數跑出九成水準已可像季初「僥倖」般出冷。

　　「閃耀駿駒」上仗於田草千二狂勝，勁到難以置信，但可能轉馬房後找到養練竅門，多負十磅仍可後上橫掃。「裕豐泰」季內之二、三名不見得比上述三駒強，約有三班中級能力，卻會因最近之大閘和配上雷神而偏熱，作配較划算。

方駿暉
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