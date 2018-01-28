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﻿翠絲過兩關——喜盈運手到拿來

2018-01-28 列印
　　「喜盈運」近仗例必交出一段悅目追勢，至今仍未贏馬交代，只是時機未至。上仗潘頓在直路階段的處理手法，確有值得商榷之處，但今次不避嫌由原班配搭再來，直路上應不會再猶疑不前吧！只要決心攻堅，頭馬必可手到拿來。

　　「百勝龍」上季兩勝後無以為繼，只因馬兒需時消化評分升幅。上次久休復出能力逼「旺蝦王」，經已復見走勢，今次遇八十五分區域的三班賽事，陣中已無強手，有力贏馬而回。

珊翠絲
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