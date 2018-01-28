﻿翠絲過兩關——喜盈運手到拿來

大部分投注人都有一種觀念，就是若馬匹長力能應付千六米的話，牠就是一匹中距離馬，若長力可應付二千米或以上的話，那就是長途馬。其實大家有沒有想過，能應付是一回事，是否最擅長又是另一回事。 今季，葉楚航安排轉倉的「僥倖」集中跑千二米，結果四戰得三勝一位。「僥倖」在上手馬房曾勝谷草一哩，中距離長力毋庸置疑，不過事實證明，縮程跑短途的效果遠比千六米好。當然，並非每類型的馬都適合縮程，譬如是性能較均速的馬，縮程可能根本不夠前速。不過可留前鬥後衝一段的馬，一般都可應付跑較短途程，尤其香港的短途賽水準稍低於中距離，縮程可面對實力低一線的對手，搏殺起來自然事半功倍。 第五場三班一二○○米。「...

2018-01-28