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﻿伊仁絮語——明昇有望開勝門

2018-01-28 列印
　　方廄「明昇」至今七戰全敗，但最近兩仗均走勢不俗。前仗起步後不久，此駒即退守至接近包尾位置，轉入直路時看似仍未跟上步速，末段衝刺卻頗佳，最終負於「不可說」約三馬位。上仗降班跑谷草一哩，由於首次角逐中距離，因此最後二百米再無餘力，但整體表現甚理想。今仗重返沙田並出戰千四米，路程應不成問題，然而此駒身形龐大，出腳未算靈活，排在一檔未算理想，幸好得到潘頓青睞，若能及早望空不被困於內欄，以其質素有望打開勝門。

　　第二場「榮冠大道」上仗於直路被重重圍困，結果跟跑而回。今仗首度增程至二千米，看其腳法應頗為合適。前仗在全程蝕位的情況下仍以凌厲後勁勝出，幕後繼續讓李寶利披甲上陣，當然希望收復前失，將功補過。同場主要對手如「其樂無窮」、「皇帝誥令」及「傲行者」等悉數排大外檔，爭勝機會均打折扣。「榮冠大道」狀態依然勇銳，周四李寶利進行最後快跳時落腳輕巧。今場廄侶「心中有善」擅長放頭，可確保同場至少有正常步速，好讓「榮冠大道」充分發揮後勁。

Ian
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