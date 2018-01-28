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﻿健談馬事——白鷺飛翔鎖定今場

2018-01-28 列印
　　第一場「青梅竹馬」季初屢遇不利形勢，成績與預期有落差，一再錯失機會後，終於轉到告東尼手上，經過約一個月改造後，終於改善存在已久的缺點，揀選季內跑得最好的千四作為復出首戰，用巫斯義減少死磅，排埋好檔，令其贏馬條件更足。

　　第十場蘇保羅安排「白鷺飛翔」增程跑千六，屬順應馬性的合理改動，卻沒有因上仗輸得冤枉而改用其他騎師，繼續畀機會予田泰安，真的算有情有義！上仗證明縱升三班，也有上升空間，小休一個月，埋門再試大閘，操練完整性足夠，出埋王牌報名，可見目標早鎖定這場；只要田泰安落場有合理發揮，縱面對數匹有路程證明的對手，也不懼怕！

子健
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