  • 2018年1月30日 星期二
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﻿馬場浮世繪——三場一級賽事四月同日舉行

2018-01-30 列印
  今屆愛彼女皇盃，將與冠軍一哩賽及主席短途獎，一併於四月二十九日舉行，令這天成為下半季最重要賽日。香港賽馬會和海外馬圈人士都對這大賽日十分重視，據悉馬會將派代表前往杜拜，跟目前派馬到在當地出賽的練馬師和馬主，研究派馬來港出賽的可能性。另外南非練馬師郭克亦在稍後來港，跟馬會討論廄內馬參賽事宜，他希望在今次三場一級賽，至少有一場有其訓練馬匹出賽。

馬場浮世繪
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