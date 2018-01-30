  • 2018年1月30日 星期二
  • 88%
熱門： 呂麗瑤補選寒潮鄭若驊流感

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——回望冬季或來港參賽

2018-01-30 列印
  上周大都會錦標亞軍「回望冬季」，其練馬師金米亞打算安排該駒遠征海外，在杜拜或香港上陣。金米亞曾在十多年前計畫派當時之馬王，現時之冠軍種馬「王朝」來港，並且曾來港視察環境，可是最終因多種原因作罷，且看今次「回望冬季」能否一圓其派馬攻港的心願。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd