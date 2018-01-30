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﻿馬場浮世繪——雲絲仙子下月中復出

2018-01-30 列印
  澳洲馬后「雲絲仙子」將於下月十七日復出，角逐二級賽阿波羅錦標，可是卻不會由夥拍牠贏出二十一場頭馬的布文執韁，因騎者上周六在新西蘭角逐奥克蘭盃時，犯了不小心策騎被罰停賽，由於他在之前一日在澳洲禾域園馬場又被罰停賽，兩項停賽罰則由今日開始，至下月二十二日結束，所以「雲絲仙子」復出一戰，布文只能作壁上觀。練馬師華禮納則表示，將在未來一星期，解決該駒配搭人選問題。

馬場浮世繪
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