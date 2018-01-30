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﻿未力策老友威威賴仔停六日

2018-01-30 列印
  【本報專訊】剛次周日沙田賽事，賴維銘於第六場策騎「老友威威」以第五名過終點，賽後競賽小組向騎者查詢他於大約最後一百米的騎法，賴維銘表示，「老友威威」自接近三百處起嚴重受困而未能望空，因此他須於接近二百米處時勒避「祥勝駿駒」的後蹄，而他將馬匹移至「祥勝駿駒」內側後，於趨近一百米處時又在「醒蹄飛」及「百勝龍」之後再度受困，當時他認為沒有足夠的空位讓他於末段於該兩駒之間繼續推進，因而未能力策「老友威威」至終點。

  小組向賴維銘播放賽事影片後，他承認由於「醒蹄飛」向外斜跑，錯誤判斷「百勝龍」與「醒蹄飛」之間的空位。

  考慮到一百米處前的賽事形勢，小組認為在此情況下應指控賴維銘違反賽事規例第100（2)條，事緣他未有力策座騎至終點，表現未能令小組滿意。

  賴維銘承認指控，而小組認為最後判罰賴維銘由二月十日星期六開始停賽，直至三月一日星期四才可再次出賽。這段期間包括六個香港賽馬日。
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