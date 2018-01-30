  • 2018年1月30日 星期二
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日報新聞 > 馬經

﻿輝灑自如——有錢人 的賭局

2018-01-30 列印
  全球最高獎金的純種馬賽事──飛馬世界盃，第二屆已在剛周日順利完成，結果由應屆美國日蝕馬王「鋌而走險」勝出，而該駒在跑罷此賽後立即退役配種，二○一八年的配種費為七萬美元。

  飛馬世界盃的總獎金高達一千六百萬美元，報名參加的費用為每個名額一百萬美元，記住這是以名額計算，之後你是揀選自己的馬匹出賽，抑或轉售參賽權牟利也好，賽會不會干預。

　　去年同期我曾經懷疑這種賽事方式會否受歡迎，殊不知話口未完，澳洲又在去年底舉行了草地短途賽的珠峰錦標。

  不過放眼所及，報名的來來去去都是幾個大陣營，與其說是希望打造一場高水準賽事，其實更像是有錢人的博彩遊戲。在此類賽事展露實力，可讓人人得知你有財力付出高昂報名費。至於對整個賽馬業有何幫助？我再去想想好了。

朱鎮輝

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