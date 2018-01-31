﻿頭號目標——好吉利迎第二捷

今季新開倉的麥菲文暫時取得六場頭馬，只比今季續牌希望渺茫的告達理多一W，從任何角度看，成績都不及格。雖說首季開倉不受16W達標之數所限，但既有來港開創事業之志，當然對自己有期望，相信他個人不會滿足現時成績。



第八場三班一二○○米。要省招牌，除了多贏馬之外，最有效不外練出多捷的明星馬。一直以為「好吉利」會是麥廄的第一匹兩捷馬，誰知被「飛霸龍」遲來先上岸。不過公道點說，「好吉利」在三班一出即勝後，次仗已要跑二班賽，而今季二班的短途賽事水準遠比三班高，要時間適應亦很合理，反觀「飛霸龍」由四班起步，而第二捷是條件賽，難度低得多。



回看「好吉利」取勝的一仗，雖然是相對賺了快步速，但直路上一擺正即可以極強的加速力衝前透出，在最後七八十米出頭後才是去勢最強之時，若非當時已到終點，相信可愈贏愈遠，明顯地，其速度非一般三班馬可比。



無疑，「好吉利」之後三戰二班賽都未能上名，不過除了升二班首仗因直路受困而所負較遠之外，其實之後一連兩仗都跑獲接近的五、六名，其中上仗角逐谷草此程，在直路上取位不順之下，最後也不過負「真先生」、「僥倖」等強手不足兩身位，明顯地已逐漸適應二班節奏，縱使未能回到三班，相信距離第二捷也不遠矣。



今番「好吉利」可重回三班，當然更好辦事，雖然排了此程不利的十二檔，但一來對後追型馬的影響不致太大，二來其能力確實超級，故對走位也不須太講究，只要直路及早移出外疊望空衝刺，有望輕鬆地取得第二捷。



仲達