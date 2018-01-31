  • 2018年1月31日 星期三
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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——僥倖有力反先

2018-01-31 列印
　　「僥倖」今季轉投葉楚航馬房後四戰得三冠一季，連續兩次在田草千二輕勝後，前仗轉跑谷草千二仍能氣走轉到田草也跑得好之「精明才子」，確認找到養練竅門後愈跑愈進步。剛戰稍休個半月才再出，上班再跑同程，早段取位欠暢順，彎位又被「駿明珍寶」頂出更外疊，蝕位較多下僅輸半身位，以後駒之前一仗在田草能力逼最近千四又跑得好之「華美之友」計，「僥倖」目前實力至少值二班中上級。今仗屬小休次仗，比後駒少跑一仗而多受讓四磅，有力反先。

　　「駿明珍寶」早前三仗打疊得兩冠一亞，蔡廄五歲PPG精英續有進步，剛戰田草走不利路段尚輸不遠，可當作回氣，檔佳可施回馬槍。「加州議長」閹後進度徘徊，但前仗谷草一哩能跟最近跑得好之「星洲司令」和「美麗鉅星」跑近，縮程遇對手減弱，起用雷神屬正路配腳。

方駿暉
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