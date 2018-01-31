  • 2018年1月31日 星期三
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﻿翠絲過兩關——乘勝追擊五班稱雄

2018-01-31 列印
　　回顧元旦日賽事，直路上內欄地段是極度不利的場地，「乘勝追擊」當日在直路沿欄推進，埋門只影相僅敗得季軍，若非身處不利地段，敢言頭馬已是囊中物。今次排十檔雖非理想，不過長途賽的中段步速經常會有變奏，排中外檔反而有助騎者執生，馬兒憑本身質素，絕對有力在五班稱雄。

　　「晚風」上次出賽也是筆者心水之一，早段快跟兩段，末段無以為繼包尾而回，其實所負距離只是三馬位，以一匹久休復出的馬匹來講，又不算得太差。上季此駒曾試過田草敗後隔十日轉谷草即贏馬，今次部署如出一轍，不妨再追多次。

珊翠絲
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